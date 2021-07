Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a neutralizat un oficial de rang inalt al Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), aflat intr-o tabara de refugiati din nordul Irakului, a declarat duminica presedintele Tayyip Erdogan, aceasta fiind prima confirmare a unui atac aerian impotriva taberei, despre care Ankara afirma ca este…

- Turcia a neutralizat un oficial de rang inalt al Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), aflat intr-o tabara de refugiati din nordul Irakului, a declarat duminica presedintele Tayyip Erdogan, aceasta fiind prima confirmare a unui atac aerian impotriva taberei, despre care Ankara afirma ca este…

- Turcia a neutralizat un oficial de rang inalt al Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), aflat intr-o tabara de refugiati din nordul Irakului, a declarat duminica presedintele Tayyip Erdogan, aceasta fiind prima confirmare a unui atac aerian impotriva taberei, despre care Ankara afirma ca este…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti SUA ca risca "sa piarda un prieten pretios" prin "incoltirea" Turciei, cu doua saptamani inaintea unei intalniri cu omologul sau american Joe Biden pe fondul tensiunilor bilaterale, relateaza AFP. "Cei care incoltesc Turcia vor pierde un prieten…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni ca un inalt responsabil militar sirian kurd a fost ucis in cursul unei operatiuni a serviciilor de informatii turce in Irak, noteaza AFP. Armata turca a lansat in aprilie in nordul Irakului o noua ofensiva terestra si aeriana impotriva bazelor…

- Autoritațile turce au deschis o ancheta pe numele primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, pe care il acuza ca a fost "lipsit de respect" atunci cand a stat cu mainile la spate in timpul unei vizite la mausoleul sultanului Mehmet al II-lea, informeaza marti AFP, citata de Agerpres.Imamoglu, unul dintre…

- Autoritatile turce au declansat o ancheta împotriva primarului Istanbulului pe care îl acuza ca a dat dovada de „lipsa de respect” atunci când a stat cu mâinile la spate în timpul unei vizite la mausoleul unui sultan, anunța AFP și Barrons, potrivit Agerpres.…

- Ministerul Afacerilor Externe din Turcia l-a convocat joi noaptea pe ambasadorul italian la Ankara, Massimo Gaiani, pentru a protesta fata de comentariile facute in cursul zilei de premierul italian Mario Draghi la adresa presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a numit dictator, transmite…