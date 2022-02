Stiri pe aceeasi tema

- Recep Tayyip Erdogan a discutat sambata cu Volodimir Zelenski si i-a dat asigurari ca depune eforturi pentru lansarea negocierilor in sensul unui armistitiu intre Rusia si Ucraina."Depunem toate eforturile pentru a evita noi pierderi de vieti omenesti", a declarat Recep Tayyip Erdogan, citat de cotidianul…

- O nava militara rusa care se afla in apele internaționale ale Marii Negre, la limita de nord a Zonei Economice Exclusive a Romaniei (in afara acestei zone), deviaza sau oprește navele comerciale aflate in marș catre porturile ucrainene, a transmis, cu puț

- Rusia a dispus decretarea starii de alerta in regiunea Crimeea, anexata de la Ucraina in mod ilegal in 2014, si in regiunea Kursk, situata la frontiera cu Ucraina, in contextul interventiei militare ruse si al confruntarilor cu armata ucraineana. „Starea de alerta a fost decretata in Crimeea”, a declarat…

- Ucraina si Turcia vor semna peste zece acorduri, inclusiv de liber schimb, cu prilejul vizitei pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan o va efectua joi la Kiev, a declarat miercuri premierul ucrainean Denis Smigal, transmite Reuters. Erdogan va continua joi seria liderilor care se deplaseaza…

- Trei avioane de vanatoare ruse au interceptat si escortat miercuri trei avioane militare franceze care zburau in apropierea frontierelor Rusiei din Marea Neagra, a anuntat Ministerul rus al Apararii, intr-un comunicat citat de AFP si TASS. Avioanele de vanatoare ruse Su-27 au ”escortat deasupra Marii…

- Avioane de vanatoare ruse Su-27 au ''escortat deasupra Marii Negre'' aparatele franceze, un Mirage-2000, un Rafale si un avion de alimentare in zbor C-135, precizeaza comunicatul, adaugand ca, dupa ce au ''impiedicat orice incalcare a frontierei'', avioanele ruse au revenit la baza.Acest nou incident…