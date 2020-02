Turcia inchide granita cu Iranul si suspenda zboruruile din cauza coronavirusului Turcia a anuntat duminica inchiderea temporara a frontierei sale terestre cu Iranul si sistarea curselor aeriene care vin din aceasta tara, unde s-a inregistrat o crestere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, informeaza AFP.



"Am decis sa inchidem frontiera noastra terestra in urma cresterii numarului de cazuri in Iran", a declarat pentru presa ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca.



Ministrul a precizat ca Turcia este "ingrijorata" de situatia din Iran si a luat aceste masuri dupa ce a discutat cu autoritatile iraniene.



Caile rutiere si transportul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat joi ca va reduce la jumatate tarifele suplimentare aplicate anul trecut pentru 1.717 bunuri americane, in urma semnarii primei faze a acordului comercial cu Statele Unite, care a adus un armistitiu in razboiul comercial dintre cele mai mari doua economii ale lumii. In timp…

- Guvernul Turciei a anuntat marti ca toate zborurile spre si dinspre China vor ramane suspendate pe parcursul lunii februarie, ca masura preventiva impotriva epidemiei de coronavirus, relateaza agentia EFE. "Incepand de maine (miercuri n.red.) vor fi suspendate toate zborurile provenind din…

- Incepand de astazi, Fiscul trebuie sa ridice automat popririle pe conturile bancare, dupa ce ordonanta de urgenta ce a modificat Codul de procedura fiscala a intrat in vigoare. Guvernul a adoptat saptamana trecuta o OUG in vederea simplificarii procedurilor de administrare a creantelor fiscale.…

- Pietele de actiuni si de marfuri au scazut puternic luni, in prima sedinta dupa vacanta prelungita pentru Anul Nou chinezesc, in conditiile in care numarul deceselor provocate de coronavirus a atins 361, iar investitorii se retrag catre active considerate sigure, transmite Reuters. Bursele…

- Cercetatorii chinezi au anuntat ca au izolat cu succes tulpina noului tip de coronavirus care a provocat zeci de decese in centrul Chinei. Reusita lor reprezinta o etapa cruciala in procedura de creare a unui vaccin, informeaza duminica DPA. Xu Wenbo, directorul Institutului pentru boli virale…

- Chinezul Meng Hongwei, fost sef al Interpol, a fost condamnat, marti, la 13 ani si sase luni de inchisoare pentru coruptie. Meng Hongwei (65 de ani), fost viceministru chinez al securitatii publice, va trebui sa plateasca si o amenda de 2 milioane de yuani (aproximativ 260.000 de euro), a…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat, joi, ca Turcia va trimite trupe in Libia, la solicitarea statului nord-african si ca, in ianuarie, va prezenta in Parlamentul de la Ankara legislatia privind desfasurarea de militari in aceasta tara. Erdogan a vizitat, miercuri, Tunisia pentru a…

- Licitatia pentru cele 100 de autobuze electrice pentru Capitala a fost anulata, conform Sistemului informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (SICAP). Licitatia a fost anulata pe 10 decembrie 2019 pe motiv ca "au fost depuse numai oferte inacceptabile…