Turcia începe să-i repatrieze pe jihadişti în ţările lor de origine ''Va spunem ca incepem sa-i expulzam. Incepem de luni'', a declarat el, potrivit agentiei oficiale de presa Anadolu, fara sa precizeze tarile catre care se vor efectua repatrierile jihadistilor.



Presedintele Recep Tayyip Erdogan afirmase joi ca peste 1.150 de membri ai gruparii Statul Islamic sunt incarcerati in prezent in inchisorile din Turcia.



Aceasta tara le-a cerut in mod repetat statelor europene sa-si preia cetatenii care s-au alaturat gruparii SI in Siria, dar aceste tari nu par a fi dispuse sa-i recupereze, in special din motive de securitate si de nepopularitate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

