Turcia începe relaxarea restricțiilor de la 1 iulie De la 1 iulie, Turcia incepe relaxarea restricțiilor anti-Covid. De luna viitoare țara renunța la carantina de week-end și la restricțiile de noapte. Decizia a fost luata dupa ce numarul de cazuri noi a scazut pana la aproximativ 5.000, relateaza Reuters. „Restricțiile pentru transportul public vor fi și ele ridicate, iar programul instituțiile publice va reveni la normal”, a precizat președintele turc. Se renunța la carantina de noapte care pana acum era valabila incepand cu ora 19.00. Turcia a inceput relaxarea graduala a restricțiilor dure care au fost impuse la inceputul primaverii. Lockdown-ul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

