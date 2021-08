Turcia: Incendiile ameninţă din nou o centrală electrică din sud-vestul ţării Vantul si temperaturile ridicate au impiedicat duminica eforturile pompierilor de a stinge cele sase incendii care raman active in Turcia, in special un focar care ar putea afecta o centrala electrica din sud-vest tarii, transmite EFE.



"Au fost luate masuri importante de precautie in regiune si s-a intervenit din aer. Acum focul sufla spre mare si momentan incendiul nu a crescut, dar pericolul persista", a anuntat pe Twitter Muhammat Tokat, primarul orasului Milas, unde se afla centrala electrica.



Pentru a proteja centrala Yenikoy, au fost taiati copaci pe o raza de cinci…

Sursa articol: agerpres.ro

