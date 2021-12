Stiri pe aceeasi tema

- 7.363 de case din Turcia au fost vandute strainilor in noiembrie, cel mai inalt nivel lunar inregistrat din 2013 de cand se colecteaza astfel de date. Cele mai multe au fost cumparate de cetațeni iranieni, urmați de irakieni și ruși. relateaza Reuters . Aproximativ 50% dintre casele vandute in aceasta…

- Numarul de vânzari de locuințe catre straini a crescut în luna noiembrie cu 48,4% în Turcia, ajungând la un nivel record în contextul în care prabușirea lirei turcești a facut locuințele din aceasta țara semnificativ mai ieftine pentru clienții cu valuta, relateaza…

- Președintele chinez, Xi Jinping, urmeaza sa se intalneasca miercuri, in mod virtual, cu președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat luni Ministerul chinez de Externe, citat de CNBC. Cei doi lideri s-au intalnit ultima data la sfarșitul lunii iunie, tot prin legatura video. Intalnirea are loc…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este impotriva oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina. Ministerul rus de Externe a cerut o denuntare „formala” a deciziei de la summitul NATO din 2008 de la Bucuresti, ca „Ucraina si Georgia vor deveni membre NATO”.

- Franta a avertizat Rusia cu privire la ”consecinte strategice si masive” pe care le va avea o eventuala agresiune rusa in Ucraina, in contextul in care Moscova este acuzata de comasarea a mii de militari la frontiera ruso-ucraneana, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Mesaje ferme au fost transmise…

- Ambasadorul bulgar la Ankara, Anghel Ciolakov, a fost convocat la Ministerul de Externe turc pentru clarificari cu privire la afirmatii ale Bulgariei referitoare la implicarea Turciei in alegerile legislative si prezidentiale bulgare din 14 noiembrie si interferenta acesteia in afacerile sale interne,…

- Turcia s-a declarat joi dispusa sa ajute Afganistanul, fara insa ca pentru aceasta sa recunoasca regimul taliban, potrivit ministrului turc de externe Mevlut Cavusoglu, citat de AFP. "Noi am insistat pe langa comunitatea internationala asupra importantei stabilirii unui contact cu actuala…

- Ambasadorul R.Moldova in Ucraina, prin cumul in Armenia și Uzbekistan, Ruslan Bolboceanu, a fost rechemat din funcție astazi de catre Guvern, in legatura cu expirarea mandatului, noteaza Noi.md. Tot astazi, la propunerea ministrului de Externe, Nicu Popescu, Guvernul a aprobat numirea lui Dumitru Socolan…