Calendar-Ortodox: 10 iulie - pomenirea Sfintilor 45 de Mucenici, care au marturisit in Nicopolea Armeniei

In aceasta luna, in ziua a zecea, pomenirea Sfintilor 45 de Mucenici, care au marturisit in Nicopolea Armeniei.Acestia, in zilele imparatului Lichinie si ale lui Lisie ighemonul, au marturisit… [citeste mai departe]