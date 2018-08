Turcia, în război comercial. Erdogan, apel după decizia SUA "Asa cum rezistam atacurilor impotriva economiei turcesti astazi, cea mai mare garantie a noastra este angajamentul si determinarea fiecarui cetatean de a proteja independenta, natiunea si viitorul tarii", a declarat Erdogan intr-un comunicat publicat pe site-ul presedintiei.



El a subliniat necesitatea "unitatii si a solidaritatii impotriva atacurilor asupra independentei economice si politice" a Turciei, referindu-se de asemenea la "eroismul" cetatenilor turci in fata puciului esuat din iulie 2016.



Erdogan a declarat saptamana trecuta ca Turcia nu va ceda in fata amenintarilor,

Sursa articol si foto: dcnews.ro

