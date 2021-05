Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a iesit luni din cel mai strict lockdown instituit la nivel national pentru a opri raspandirea coronavirusului, dar restrictiile de circulatie pe timpul noptii in cursul saptamanii si in weekend vor ramane in vigoare, relateaza DPA. Desi multe restrictii din timpul zilei sunt relaxate…

- Turcia a iesit luni din cel mai strict lockdown instituit la nivel national pentru a opri raspandirea coronavirusului, dar restrictiile de circulatie pe timpul noptii in cursul saptamanii si in weekend vor ramane in vigoare, relateaza DPA. Desi multe restrictii din timpul zilei sunt relaxate pana la…

- Turcia va incepe relaxarea carantinei generalizate, incepand de luni, și va permite circulația pe timp de zi. Circulația pe timp de noapte și in weekend va ramane, insa, restricționata, au anunțat autoritațile de la Ankara, citate de Reuters.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat luni masuri mai stricte impotriva coronavirusului, citand numarul in crestere al oraselor cu risc ridicat de pe intreg teritoriul tarii, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat luni masuri mai stricte impotriva coronavirusului, citand numarul in crestere al oraselor cu risc ridicat de pe intreg teritoriul tarii, relateaza Reuters. Erdogan a spus ca un lockdown pe perioada weekend-ului va fi instituit in timpul…

- Poliția olandeza a folosit tunuri cu apa și bastoane duminica pentru a dispersa câteva mii de manifestanți prezenți la un protest fața de restricții și carantina care s-a desfașurat pe un câmp din centrul orașului Haga, cu o zi înainte de alegerile naționale, relateaza Reuters. Manifestanții…

- O instanța din Turcia i-a condamnat marți la închisoare pe viața pe cinci barbați în legatura cu asasinarea din 2016 a ambasadorului rus de la Ankara, relateaza Reuters și Daily Sabah.Andrei Karlov a fost împușcat mortal în decembrie 2016 în timpul unei expoziții…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat luni, la Antena 3, ca in contextul in care Guvernul va prelungi starea de alerta cu inca 30 de zile, se discuta „daca este necesar sa se umble la unele masuri”. „Noi nu avem nicio discutie pe masa pentru lockdown, nici nu se pune problema, in niciun caz lockdown”,…