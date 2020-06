Turcia impune pentru următoarele săptămâni restricţii de circulaţie la nivel naţional pe durata examenelor din învăţământ Turcia va impune la nivel national, pentru urmatoarele cateva saptamani, restrictii de circulatie limitate menite sa stavileasca raspandirea noului tip de coronavirus, data fiind cresterea constanta a numarului de contaminari in timpul ultimelor doua saptamani, informeaza joi dpa. Prima restrictie de circulatie, pentru o perioada de sase ore, va fi impusa sambata in toate cele 81 de orase ale tarii, pe durata examenelor de intrare la liceu, a anuntat joi agentia de presa Anadolu, citand Ministerul de Interne. Restrictia de circulatie va intra in vigoare la orele locale 09:00 pana la orele 15:00… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cea de-a treia etapa de relaxare a restricțiilor menite sa previna raspandirea infectarii cu virusul SARS-CoV-2, ministrul Sanatații, Nelu Tataru a explicat in ce condiții se vor lua noi masuri de relaxare de la 1 iulie 2020. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat ca se așteapta o creștere…

- Meteorologii anunța pentru aceasta saptamana vreme racoroasa, dar prognozeaza o incalzire in saptamana urmatoare. Instabilitatea atmosferica se va menține accentuata pana in 23 iunie, potrivit Mediafax.BANAT In prima saptamana a intervalului de prognoza, regimul termic diurn va caracteriza…

- Autoritatile din zeci de orase americane au impus interdictii de circulatie pe timp de noapte din cauza protestelor violente izbucnite ca reactie la moartea unui barbat de culoare in timp ce era imobilizat de...

- Industria turismului medical din Turcia intentioneaza sa reia serviciile pentru oaspetii straini provenind din 31 de tari incepand de miercuri, 20 mai, in cadrul eforturilor de revitalizare a acestui sector lucrativ intr-o economie care se confrunta cu dificultati, transmite sambata dpa.Ministerul…

- Cristiano Ronaldo ar fi trebuit sa se intoarca in Italia, dupa ce Juventus Torino și-a chemat jucatorii, insa restricțiile de circulație l-au blocat pe fotbalistul portughez acasa, in insula Madeira, noteaza TVI, citat de Daily Mail. Aflat de o luna și jumatate in izolare in Portugalia pe insula Madeira,…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.249 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare.De asemenea, 181 de persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Persoanele in varsta de peste 65 de ani, considerate cele mai vulnerabile in fața pandemiei de coronavirus, trebuie sa stea in casa pentru a se proteja. Vor avea insa voie sa iasa din casa intre orele 11.00 și 13.00, pentru cumparaturi sau asistența medicala. Excepție fac cei care sunt inca angajați…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat noi restrictii in vederea stoparii raspandirii Covid-19, el subliniind ca pandemia de coronavirus este cea mai mare amenintare cu care s-a confruntat Marea Britanie in ultimele decenii. Masurile sunt valabile pentru urmatoarele trei saptamani si scopul de a…