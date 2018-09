Turcia impune noi reguli pentru traficul maritim din Bosfor şi Dardanele Turcia a impus de luni reguli noi pentru navele care trec prin stramtorile Bosfor si Dardanele, informeaza presa locala, preluata de Xinhua. Postul CNNTurk precizeaza ca potrivit noilor reglementari comandantii navelor trebuie sa prezinte autoritatilor turce liste de securitate cu 3,2 km inainte de intrarea in stramtori, iar navele de pasageri si portcontainerele trebuie sa isi anunte trecerea cu 10 zile inainte. Regulile au fost introduse din cauza riscurilor crescute in contextul traficului mai intens. Potrivit datelor ministerului de externe turc, in 2017 au trecut prin Bosfor 8832 de tancuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

