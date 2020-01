Turcia iese din izolare în Mediterana. Posibile colaborări pentru exploatarea petrolului şi gazelor Acordul maritim dintre Ankara si Tripoli prinde contur. Ankara iese din izolare in estul Mediteranei.



In luna noiembrie, Ankara si guvernul libian au semnat doua acorduri separate, unul in domeniul securitatii si cooperarii militare si un altul privind granitele maritime in estul Mediteranei, ceea ce a nemultumit statele Grecia, Israel, Egipt si Cipru, potrivit news.ro.



Acordul maritim dintre Ankara si Tripoli a pus capat izolarii Turciei in estul Mediteranei, unde este in conflict cu Grecia in legatura cu resursele Ciprului. Grecia a afirmat ca acordul incalca legislatia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia si Libia ar putea colabora cu companii internationale pentru explorarea de petrol si gaze in estul Mediteranei, a declarat duminica presedintele turc Tayyip Erdogan, in urma unui acord intre Ankara si Tripoli referitor la granitele maritime, transmite Reuters potrivit news.roIn luna…

- Israelul se opune acordului semnat luna trecuta intre Libia si Turcia ce delimiteaza frontiera maritima in estul Mediteranei, desi acordul este putin probabil sa conduca la un conflict cu Ankara, a declarat luni ministrul de externe israelian, citat de Reuters.Acordul dintre Ankara si Tripoli…

- Grecia si Turcia sustin tabere opuse in razboiul din Libia. Turcia este de partea Guvernului Libian de Uniune (GNA), cu sediul la Tripoli (vest) si recunoscut de ONU, cu care a semnat un acord militar, precum si un acord maritim denuntat vehement de Grecia. Aceasta din urma il sustine pe…

- Tensiuni in largul Ciprului. Turcia coopteaza Libia in proiectul de explorare a zacamintelor, spre surprinderea Nicosiei și a Bruxellesului Turcia si Libia ar putea desfasura activitati de explorare comune in largul Ciprului, intr-o zona cu importante zacaminte gazeifere, a afirmat presedintele tuc…

- Turcia si Libia ar putea desfasura activitati de explorare comune in largul Ciprului, intr-o zona cu importante zacaminte gazeifere, a afirmat presedintele tuc Recep Tayyip Erdogan, intr-un interviu acordat televiziunii publice TRT, transmite AFP. Erdogan a amintit, in interviul difuzat luni, de acordul…

- Zacamantul din Mediterana care invrajbește Europa. Decizia Turciei lovește o țara UE Nava turca de foraj petrolier Fatih si-a inceput operatiunile in largul coastei de nord-est a Ciprului, a anuntat vicepresedintele turc Fuat Oktay, in pofida avertismentelor adresate Ankarei de UE. Consiliul Afaceri…

- 'Faptul ca UE adopta o abordare care protejeaza elemente teroriste este inacceptabil', a declarat Ministerul de Externe turc intr-un comunicat, in care 'condamna si respinge in bloc' criticile UE. 'Din cauza acestei atitudini pe cat de ilegale pe atat de partinitoare, ne vom revizui serios cooperarea…

- 'UE condamna actiunea militara a Turciei care compromite in mod grav stabilitatea si securitate in intreaga regiune' si a convenit sa adopte 'masuri restrictive vizand persoane fizice si moral responsabile sau implicate in activitati ilegale de forare a zacamintelor de hidrocarburi (off-shore) in…