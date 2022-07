Turcia ia decizia care-l va enerva pe Putin: Este vizată o navă rusă cu 'cereale furate din Ucraina' Autoritațile vamale turce au reținut o nava cargo rusa care transporta cereale despre care Ucraina spune ca sunt furate, a declarat duminica ambasadorul Ucrainei in Turcia, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Bilanț incredibil… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Bilanț incredibil…

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Boris Johnson a declarat ca Marea Britanie este dispusa sa ajute la operațiunile de deminare din largul coastei sudice a Ucrainei și ca ia in considerare posibilitatea de a oferi asigurari navelor pentru a transporta milioane de tone de cereale blocate in țara, relateaza Reuters, conform…

- O delegatie militara turca se va deplasa in aceasta saptamana in Rusia pentru a discuta detaliile unui posibil coridor maritim sigur in Marea Neagra pentru exportul de cereale ucrainene, au afirmat surse din cadrul presedintiei turce, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Turcia se numara printre cei care cumpara cereale furate de Rusia din Ucraina, susține un diplomat ucrainean citat de Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Rusia, Turcia, Ucraina și ONU au pregatit o foaie de parcurs care va asigura funcționarea unui coridor sigur pentru exportul de produse agricole din porturile ucrainene, informeaza agenția turceasca Anadolu, citand surse diplomatice apropiate de negocieri. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Conducerea Federatiei Ruse se pare ca nu a abandonat ideea de a captura capitala Ucrainei, relateaza vineri Ukrainska Pravda, citand publicatia independenta rusa Meduza.io, potrivit careia Kremlinul inca mai crede ca armata rusa poate sa castige razboiul in Ucraina, anunța agerpres. Fii la…

- Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, s-a declarat ingrijorat luni de ceea ce a numit actiuni ale Occidentului pentru a "dezmembra" Ucraina si a acuzat Polonia ca vrea sa puna mana pe partea de vest a acestei tari, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sefa diplomatiei britanice Liz Truss a pledat vineri pentru ca "mai multe arme" sa fie livrate Ucrainei pentru a face fata Rusiei, impotriva careia a cerut totodata introducerea de noi sanctiuni, informeaza AFP si Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Kremlinul a acuzat luni Ucraina ca isi modifica in permanenta pozitia in privinta punctelor convenite deja la negocierile de pace, transmite Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…