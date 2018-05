Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a cerut marti ambasadorului Israelului la Ankara sa paraseasca temporar teritoriul turc, in semn de protest fata de moartea a aproape 60 de palestinieni luni, in urma confruntarilor sangeroase intre armata israeliana - care a recurs la munitie de razboi - si manifestanti palestinieni la frontiera…

- Ambasadorul Israelului la Ankara a fost convocat la Ministerul turc de Externe si invitat sa paraseasca teritoriul Turciei. Actiunea vine dupa ce Turcia si-a rechemat ambasadorul din Israel, iar presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat conducerea israeliana ca seamana „terorismul de stat“ in…

- Arestarile au avut loc luni seara tarziu, la 19 adrese, in circa 10 cartiere din Istanbul, a precizat agentia de presa Dogan. In total 54 de persoane au fost arestate si duse la sediul politiei antiteroriste din Istanbul, pentru a fi interogate.Potrivit agentiei, politia suspecteaza aceste…

- Binali Yildirim, prim-ministrul Turciei, a afirmat, miercuri, ca Ankara isi pastreaza in continuare obiectivul de a adera la Uniunea Europeana, adaugand ca nu este in interesul Bruxellesului ”sa supere” un aliat atat de important precum Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, unde urmeaza sa lanseze constructia primei unitati a Centralei Nucleare turce Akkuyu, precizeaza Kremlinul intr-un comunicat citat de Reuters, scrie News.ro. Potrivit agenţiei proguvernamentale turce Anadolu, centrala urmează…

- Accidentul a avut loc la primele ore ale diminetii in provincia Corum, la nord-est de Ankara, cand autobuzul, care venea de la Istanbul si se indrepta spre Tokat, a lovit un camion, a indicat agentia de presa turca. Imagini difuzate in mass-media arata autobuzul cuprins de flacari, apoi carcasa sa…

- Treisprezece presupusi membri ai gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) au fost arestati miercuri la Adana, in sudul Turciei, acuzati ca planuiau atacuri vizand cladiri din oras – inclusiv Consultul Statelor Unite, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu, relateaza The Associated Press conform News.ro…

- Romancierul si jurnalistul turc Ahmet Altan, deja condamnat la inchisoare pe viata pentru presupuse legaturi cu tentativa de puci din iulie 2016, a primit miercuri o noua pedeapsa de aproape sase ani de detentie, conform agentiei oficiale de presa Anadolu, citata de AFP. In varsta de 67 de ani, Altan…