- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avertizat sambata ca orice actiune din partea Greciei vizand extinderea apelor sale teritoriale de-a lungul tarmurilor estice, spre Turcia, va fi considerata un motiv de razboi, informeaza dpa. Foto: (c) Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS "Ei…

- Erdogan spune ca Turcia va lua ceea ce ii revine din Marea Neagra, Marea Egee si Marea Mediterana: ”Cei care vor sa ni se opuna sa fie pregatiti sa plateasca pretul” Turcia "nu va face nicio concesie" pentru a-si apara interesele privitoare la gaze in Mediterana de Est, a afirmat…

- Ministrul german al Apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, a criticat miercuri manevrele militare rivale care au loc in estul Mediteranei, apreciind ca acestea ''nu ajuta'' la dezescaladarea tensiunilor dintre Turcia si Grecia, relateaza AFP. "Manevrele care au avut loc…

- Ministrul de externe german Heiko Maas s-a deplasat marti la Atena pentru a ajuta la detensionarea disputei teritoriale dintre Grecia si Turcia, tari care in opinia sa prin ceea ce fac „se joaca cu focul” in Mediterana, transmite dpa, potrivit Agerpres.

- Tensiunile dintre Grecia și Turcia cresc din nou dupa ce Ankara a trimis nave de prospectiuni geologice pentru depistarea de zacaminte de gaze naturale intr-o zona disputata a Marii Mediterane. Autoritațile de la Atena au convocat in regim de urgența șefii forțelor armate elene și au cerut convocarea…

- In ciuda numarului mare de turisti care au ales litoralul grecesc ca destinatie de vacanta in 2020, Grecia va fi a doua cea mai afectata tara din lume in ceea ce priveste impactul negativ provocat de incetinirea turismului avertizeaza FMI. Grecia va fi depasita doar de Thailanda, mai precizeaza sursa…