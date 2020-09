Turcia extinde până la jumătatea lui octombrie operaţiunile de foraj în estul Mediteranei Turcia a anuntat marti extinderea, pana la 12 octombrie, a operatiunilor navei sale Yavuz de explorare de zacaminte de petrol si gaze naturale intr-o zona disputata din apele teritoriale ale Ciprului, in Mediterana de Est, o miscare ce ar putea provoca tensiuni intre guvernul cipriot grec si Ankara, noteaza Reuters.



Yavuz va fi escortata de alte trei nave turcesti, potrivit unei note de informare maritima (Navtex) care adauga ca "toate vasele straine sunt sfatuite sa nu patrunda" in zona.



Guvernul cipriot grec recunoscut international este de mult timp in disputa cu Turcia,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

