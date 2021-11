In urma unor videoclipuri care au devenit virale, guvernul turc a decis sa aresteze refugiații sirieni care au ironizat condițiile lor de viața. Nu este bine sa batjocorești ospitalitatea regimului turc. Regimul președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, nu tolereaza nici cea mai mica gluma care ar putea submina imaginea de succes a puterii orientale. „Voi cumparați […] The post Turcia expulzeaza refugiații care mananca banane first appeared on Ziarul National .