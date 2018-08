Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite condamna sanctiunile impuse de catre autoritatile de la Ankara, mai exact dublarea taxelor vamale la automobile, alcool si tutun, mentionand ca acestea reprezinta „un pas in directia gresita”, au anuntat reprezentantii Casei Albe, relateaza Reuters.

- Emirul Qatarului a anuntat ca acest plan de investitii va fi pus in aplicare foarte rapid, dar nu au fost date detalii in legatura cu domeniile in care se vor realiza aceste investitii. Anuntul este ca o gura de oxigen pentru Ankara, venind intr-un context critic, lira turceasca scazand cu 40% in…

- Peter Altmaier, ministrul german al Economiei, a criticat duminica sanctiunile impuse de presedintele american Donald Trump, spunand ca aceste masuri distrug locuri de munca si impiedica evolutia economica, iar Uniunea Europeana nu va fi intimidata de asemenea presiuni. "Acest razboi comercial…

- Ambasada Rusiei la Washington a catalogat drept "draconice" noile sancțiuni impuse de SUA in legatura cu cazul atacului neurotoxic comis in Marea Britanie, care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal, adaugand ca aceste restricții se bazeaza pe "acuzații fanteziste"."Pe data…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Turcia a crescut in primul semestru din 2018 cu peste 30%, la 16 milioane, cei mai multi fiind din Rusia, Germania si Iran, a anuntat marti Ministerul Culturii si Turismului, transmit Anadolu si DPA.

- Aceasta lipsa este provocata in principal de faptul ca state membre nu platesc la timp ceea ce datoreaza, potrivit sefului organiatiei, care le-a cerut acestor tari sa-si accelereze plata controbutiilor la bugetul ONU. Organizatia internationala are doua bugete - unul de functionare, adoptat…

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie, a anuntat marti reprezentantul american pentru Comert, Robert Lighthizer, noteaza AFP, preluata de Agerpres. …

- „Nu vom renunța doar pentru ca o alta țara ne ordona sa facem asta” Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavosoglu, a declarat vineri ca Turcia nu va opri relațiile comerciale cu Iranul, dupa ce Statele Unite au sugerat ca mai multe țari ar trebui sa renunțe la importurile de petrol din Iran, relateaza…