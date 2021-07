Turcia: Evacuări în urma unui incendiu forestier izbucnit în apropiere de Antalya Un masiv incendiu forestier activ in sudul Turciei s-a raspandit in orasul Manavgat dupa ce flacarile au fost intetite, miercuri, de vantul puternic, conform primarului localitatii. Televiziunile au prezentat imagini cu locuitori care alergau sa se urce in masini in timp ce strazile erau invaluite in fum, relateaza Reuters. In imagini pot fi vazuti nori de fum negru ce se ridica din padure in jurul orasului Manavgat, situat la 75 de kilometri est de statiunea Antalya. Potrivit primarului din Manavgat, Sukru Sozen, flacarile au ajuns pana in centrul orasului, unde multe cladiri au fost evacuate.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

