Turcia estimează un număr record de turişti în acest an, peste 40 de milioane, şi mizează pe traseele de tracking şi hicking ”Turcia are foarte multe produse turistice, iar turismul sportiv este unul dintre ele. Astfel, parcul natural Ballikayalar este unul special, deoarece este la numai 45 de minute de Istanbul. Daca vii la Istanbul, parcul se afla la numai o ora de condus, iar aici poti face catarari, te poti plimba si noi credem ca are potential pentru turistii entuziasmati de miscare. Iar noi dorim sa promovam aceasta regiune pentru ca europenii si turistii din intreaga lume sa isi poata face drumetiile montane si catararile, pentru a avea o alta experienta turceasca aici. Anul trecut am avut circa 30 de milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

