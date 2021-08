Stiri pe aceeasi tema

- Nationalele de volei feminin ale Suediei si Tarilor de Jos au obtinut victorii, joi, in partidele disputate in compania reprezentativelor Finlandei si Ucrainei, in grupa D a Campionatului European, la BT Arena, din Cluj-Napoca.

- Echipele Suediei si Olandei au obtinut victorii, joi, in Grupa D a Campionatului European de volei feminin 2021, gazduita de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Suedia a intrecut Finlanda cu scorul de 3-2 (24-26, 17-25, 25-19, 27-25, 15-13), dupa mai bine de doua ore de joc (2 h 7 min), condusa…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa de Turcia cu scorul de 3-1 (23-25, 25-10, 25-20, 25-17), miercuri seara, la debutul sau in Grupa D a Campionatului European 2021, gazduita de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Romania s-a inclinat in fata uneia dintre…

