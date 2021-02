Turcia este dispusa sa nu utilizeze sistemul rusesc de aparare antiaeriana S-400, daca va ajunge la un acord cu Statele Unite pentru detensionarea relatiilor legate de acest subiect, a declarat ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, intr-un interviu publicat marti de cotidianul Hurriyet, preluat de AFP. "Suntem deschisi la o negociere dupa un model similar celui in vigoare pentru (rachetele - n. red.) S-300 prezente in insula Creta, in Grecia", a aratat oficialul. In urma protestelor Turciei, Ciprul a renuntat in 1999 la desfasurarea pe teritoriul sau a rachetelor S-300 achizitionate din Rusia.…