Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a respins joi criticile SUA cu privire la reprimarea manifestatiilor studentesti si atacurile presedintelui Recep Tayyip Erdogan impotriva comunitatii LGBT, denuntand o ingerinta in treburile sale interne, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. "Nimeni nu are dreptul ca se amestece in treburile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca spera sa ajunga la un compromis cu administratia americana a lui Joe Biden care sa permita reintegrarea Ankarei in programul avioanelor de lupta americane F-35, din care Turcia a fost exclusa pentru ca a cumparat rachete rusesti, relateaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat marti gata sa "repuna pe sine" relatiile dintre Turcia si Uniunea Europeana (UE), marcate de puternice tensiuni asupra mai multor dosare, printre care explorarea zacamintelor de hidrocarburi din estul Marii Mediteraneene, informeaza AFP. …

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a transmis presedintelui Consiliului European Charles Michel, in prima discuție dupa ce UE a hotarat aplicarea de sanctiuni individuale impotriva Turciei, dorinta de a deschide o "noua pagina" in relatia cu Uniunea Europeana, informeaza AFP.

- Militarii turci se vor merge in Azerbaidjan in viitorul apropiat, au anunțat oficialii turci. Parlamentul Turciei a aprobat o rezoluție pentru a trimite militari in vederea monitorizarii armistițiului intre Azerbaidjan și Armenia mediat de Rusia saptamina trecuta, dupa șase saptamini de lupte grele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a trimis marti un mesaj omologului sau american Donald Trump ca sa-i multumeasca pentru "prietenia calduroasa", la scurt timp dupa ce l-a felicitat pe democratul Joe Biden, anuntat de catre mass media drept castigatorul alegerilor prezidentiale din SUA, informeaza…

- Turcia va lua parte la o misiune de monitorizare a incetarii focului alaturi de Rusia in Nagorno-Karabah, conform unei conversatii telefonice pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avut-o marti cu omologul sau rus Vladimir Putin, transmite dpa. Un centru comun de "observare si…