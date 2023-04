Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva si-a anulat vizita in China, prevazuta in perioada 27-31 martie, din motive medicale, a anuntat sambata un purtator de cuvant, relateaza Reuters.Purtatorul de cuvant a publicat o nota medicala, potrivit careia, in urma unei evaluari clinice, Lula a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a semnat vineri decretul de convocare a alegerilor parlamentare si prezidentiale la data de 14 mai, cu o luna inainte de termen, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.'Tara noastra va merge la urne pentru a-si alege presedintele si parlamentarii pe 14 mai', a declarat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a indemnat la o "pace echitabila" in Ucraina, in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau rus Vladimir Putin, a anuntat presedintia turca vineri, ziua in care se marcheaza un an de la declansarea ofensivei ruse, informeaza AFP și Agerpres. Fii la…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a comparat marti impactul celor doua seisme care i-au lovit tara saptamana trecuta cu efectele unor "bombe atomice", anuntand ca bilantul actual se ridica la 35.418 morti. El a apreciat totodata ca orice alta tara din lume s-ar fi confruntat cu aceleasi dificultati…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat joi pe contul sau de Twitter ca se afla "in drum" spre Siria, lovita luni, ca si Turcia vecina, de un cutremur al carui bilant total depaseste deja 20.000 de morti, noteaza AFP, citat de Agerpres.…

- Turcia a primit oferte de ajutor din 45 de tari, in urma cutremurelor sangeroase si replicilor de luni, anunta presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza The Associated Press, citat de news.ro.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica, pentru prima data, ca Ankara ar putea accepta Finlanda in NATO fara vecinul sau nordic, Suedia, transmite AFP.