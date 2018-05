Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care se pregateste pentru alegerile anticipate pe care le-a convocat pentru 24 iunie, a promis duminica noi operatiuni militare transfrontaliere, dupa modelul recentelor ofensive desfasurate de armata turca in nordul Siriei impotriva jihadistilor si a unei…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a declarat ca tara sa va continua operatiunile militare impotriva gruparilor teroriste din nordul Siriei si din Irak. In cadrul unui discurs sustinut in Parlamentul de la Ankara, Erdogan a afirmat ca Turcia va continua sa lupte impotriva kurzilor din PKK.…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a declarat, marti, ca tara sa va continua operatiunile militare impotriva gruparilor teroriste din nordul Siriei si din Irak, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, s-a declarat ''extrem de intristat'' vineri de pozitia ''total eronata'' a Parisului, care a propus o mediere intre Ankara si o forta arabo-kurda impotriva careia armata turca lupta in nordul Siriei, relateaza AFP. …

- Orasul Tell Rifaat este urmatoarea tinta a operatiunii militare a Turciei impotriva kurzilor din nordul Siriei, a declarat duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in contextul in care Turcia a preluat controlul asupra Afrinului, informeaza site-ul agentiei Anadolu.

- Erdogan a anunțat simbata ca un elicopter turc a fost doborit in cursul unei operațiuni din Siria. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat simbata ca un elicopter militar turc a fost doborit in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP…

