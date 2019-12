Stiri pe aceeasi tema

- Tensiuni in largul Ciprului. Turcia coopteaza Libia in proiectul de explorare a zacamintelor, spre surprinderea Nicosiei și a Bruxellesului Turcia si Libia ar putea desfasura activitati de explorare comune in largul Ciprului, intr-o zona cu importante zacaminte gazeifere, a afirmat presedintele tuc…

- Guvernul libian de Uniune Nationala (GNA) a semnat un nou acord militar cu Turcia, principalul sau sustinator in conflictul in care se confrunta cu fortele din estul Libiei, conduse de Khalifa Haftar, au anuntat joi autoritatile turce, informeaza AFP. Acordul "de cooperare militara si securitate" a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut joi SUA sa-l predea Turciei pe comandantul Fortelor Democratice Siriene (FDS), o alianta dominata de militia kurda Unitatile de protectie a poporului (YPG), pe care il considera drept 'terorist', informeaza AFP, conform agerpres.ro. Este vorba de Mazloum…

- Ludovic Orban, premierul desemnat, va discuta miercuri cu reprezentantii Pro Romania, pentru a obtine sprijinul acestora in vederea investirii noului Guvernu, scrie news.ro. Intalnirea va avea loc de la ora 12.00, cu liderii Pro Romania, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina investirea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca nu mai reuseste sa urmareasca mesajele scrise in reteaua Twitter de omologul sau american, Donald Trump, privind pozitia Statelor Unite fata de conflictul din Siria, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Cand ne uitam la declaratiile publicate…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a respins categoric, marti, in declaratii acordate cotidianului Hurriyet, o propunere americana de a interveni pentru un armistitiu in nordul Siriei, relateaza AFP. Seful statului a mai spus ca intrarea armatei siriene in Minbej nu reprezinta o…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a reiterat sambata amenintarea cu lansarea unei operatiuni ''la sol si in aer'' in Siria contra militiilor kurde Unitatile de protectie a poporului (YPG), considerate de Ankara organizatie terorista, transmite AFP. ''Noi ne-am pregatit,…

- Turcia, Rusia și Iran trebuie sa iși asume mai multa responsabilitate pentru restabilirea pacii in Siria, a declarat luni președintele turc Recep Tayyip Erdogan, inaintea unei intalniri cu omologii sai din Rusia și Iran, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Tayyip Erdogan s-a intalnit luni…