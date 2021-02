Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a dat in judecata pe liderul opozitiei, dupa ce acesta din urma l-a criticat pentru misiunea esuata de salvare a celor 13 ostatici turci executați in nordul Irakului, transmite joi dpa, potrivit Agerpres.

- Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti ca Turcia isi va extinde operatiunile transfrontaliere impotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK). Liderul de la Ankara a facut acest anunt ca urmare a executiei a 13 cetateni turci in nordul Irakului.

- Un fost rival al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a demisionat luni din principalul partid de opozitie pentru a lansa o noua formatiune politica, recompunand astfel peisajul politic din Turcia cu doi ani inainte de alegerile prezidentiale, informeaza AFP. "Vom crea o Turcie libera, careia nu-i…

- CHIȘINAU 21 ian - Sputnik. Liderul socialist a scris pe pagina sa de Facebook ca in cadrul intalnirii sale cu șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova, Claus Neukirch, a fost pus in discuție subiectul menținerii a pacii in regiunea transnistreana. © Sputnik / Mihai Caraus Dodon a invitat partidele…

- Sanctiunile impuse de Statele Unite reprezinta un "atac asupra suveranitatii" Turciei, a acuzat miercuri presedintele Recep Tayyip Erdogan, în timp ce secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a exprimat regret ca s-a ajuns la o astfel de situatie si a cerut gasirea unei solutii."Despre…

- Turcia se afla in pragul unei crize de apa. Consumul de apa pentru igiena personala a crescut din cauza pandemiei de coronavirus, intr-o tara cu resurse limitate, a declarat sambata presedintele Recep Tayyip Erdogan, la inaugurarea unei retele de distributie si a unui baraj.

- Ungaria considera Turcia ca fiind partenerul strategic al UE, întrucât are cea mai puternica economie dintre toti vecinii europeni - a declarat Péter Szijjártó, ministrul ungar al afacerilor externe si comertului exterior, pentru agentia turca de presa Anadolu, într-un…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat noi restrictii de deplasare in weekenduri si pe timp de noapte in restul zilelor saptamanii, dupa ce numarul de decese a atins niveluri record, anunța Reuters. Cetatenii nu vor avea permisiunea sa iasa din case intre orele 21.