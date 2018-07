Turcia: Erdogan i-a oferit ginerelui ministerul de finante

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni componenta noului guvern, la cateva ore dupa ce a depus juramantul, pentru un nou mandat de cinci ani cu puteri sporite conform noii Constitutii, informeaza AFP, DPA si Reuters.In cabinetul de 16 ministri nu mai exista functia de premier.…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat luni componenta noului guvern al Turciei, la cateva ore dupa ce a depus juramantul, pentru un nou mandat de cinci ani cu puteri sporite conform noii Constitutii, informeaza AFP, DPA si Reuters. In cabinetul de 16 ministri nu mai exista…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a castigat din primul tur scrutinul prezidential, conform rezultatelor anuntate de presa de stat turca, dar principalul adversar, Muharrem Ince, denunta nereguli electorale.

- UPDATE, ora 19:30 – Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se pozitioneaza pe primul loc in scrutinul prezidential din Turcia, conform rezultatelor partiale anuntate de presa de stat turca. Seful statului turc, Recep Tayyip Erdogan, se afla in frunte in alegerile prezidentiale de duminica din Turcia,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat joi ca starea de urgenta declarata in urma puciului esuat din 2016 ar putea fi ridicata dupa alegerile din 24 iunie. Intr-un interviu acordat televiziunii CNN Turk, preluate de Reuters, el a precizat ca problema va fi discutata dupa alegerile parlamentare…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, joi, ca isi doreste dezvoltarea relatiilor dintre tara sa si Uniunea Europeana, adaugand ca Ankara va continua eforturile pentru a adera la Blocul comunitar, informeaza site-ul postului France 24.

- Lira turceasca a coborat, marti, pana la un nou minim istoric dupa ce presedintele Recep Tayyip Erdogan si-a anuntat intentia de a-si majora controlul asupra economiei si asupra politicii monetare, daca va castiga alegerile de luna viitoare, transmite Bloomberg. In data de 24 iunie, in Turcia,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care se pregateste pentru alegerile anticipate pe care le-a convocat pentru 24 iunie, a promis duminica noi operatiuni militare transfrontaliere, dupa modelul recentelor ofensive desfasurate de armata turca in nordul Siriei impotriva jihadistilor si a unei…