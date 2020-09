Stiri pe aceeasi tema

- Nu s-a petrecut in vremea otomana, ci azi, cand regimul Erdogan depașește in cruzime orice inchipuire. Avocatul turc Ebru Timtik, femeie, incarcerata de doi ani pentru presupuse legaturi cu un partid scos in afara legii de regimul Erdogan, a murit vineri intr-o inchisoare din Istanbul dupa ce a facut…

- O avocata turca condamnata care era in greva foamei de 238 de zile in semn de protest fata de condamnarea sa sub acuzatii de terorism a murit la un spital din Istanbul. Ebru Timtik „a cazut martira” in urma grevei foamei pentru „un proces corect”, a scris pe Twitter firma sa de avocatura. Cabinetul…

- Avocata Ebru Timtik, o activista pentru drepturile omului din Turcia, a murit dupa 237 de zile de greva a foamei in inchisoare, scrie presa internationala. Ebru Timtik a rezistat 238 de zile fara mancare. Ea a decis sa faca greva foamei cerand sa aiba parte de un proces echitabil. Timtik murit pe 27…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a emis un decret prezidential de transformare a bisericii Sfantul Mantuitor din Chora, un monument medieval bizantin situat in vestul orasului Istanbul si care era muzeu, in moschee.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri reluarea de catre Turcia a explorarilor de hidrocarburi intr-o zona disputata din Mediterana orientala, anuntul sau intervenind la o zi dupa semnarea unui acord maritim intre Grecia si Egipt, dar care a fost contestat de catre Ankara, informeaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri deschiderea fostei bazilici Sfanta Sofia de la Istanbul pentru rugaciuni musulmane, dupa ce un tribunal i-a anulat acesteia statutul de muzeu, deschizand astfel calea pentru transformarea ei in moschee, transmite AFP. 'S-a decis ca Sfanta Sofia…

- Mii de avocati au protestat marti in fata sediului celei mai mari instante din Istanbul impotriva intentiilor guvernului Turciei de a reforma barourile, relateaza Reuters. Avocatii sustin ca intentia autoritatilor este de a suprima disidenta si de a politiza avocatura. Conform unui proiect de lege depus…