Turcia: Erdogan afirmă că va aproba pedeapsa cu moartea dacă parlamentul votează pentru aceasta Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca nu va avea alta optiune decat sa aprobe pedeapsa cu moartea daca parlamentul voteaza pentru aceasta, relateaza dpa. El a facut aceste declaratii la inmormantarea unei femei si a fiului acesteia de 11 luni - la Sarkisla, in provincia anatoliana Sivas -, care au fost ucisi intr-un bombardament atribuit rebelilor kurzi. "Fratii mei, stiti cat de sensibil sunt in ceea ce priveste pedeapsa cu moartea. Odata ce este aprobata de parlament, pentru mine nu exista sa nu aprob, voi aproba. Acesti oameni vor plati un pret pe masura acestui masacru",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

