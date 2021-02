Turcia: Erdogan afirmă că armata îşi va extinde operaţiunile împotriva luptătorilor kurzi Turcia isi va extinde operatiunile militare peste granita sudica, a afirmat marti presedintele Recep Tayyip Erdogan, la doua zile dupa ce guvernul sau a anuntat ca 13 ostatici turci au fost ucisi de luptatori kurzi in timpul unei misiuni de salvare in nordul Irakului, transmite dpa. Erdogan nu a precizat ce regiuni vor fi vizate de extinderea operatiunilor militare turce. Turcia a stabilit deja posturi militare in nordul Irakului si controleaza o asa-numita 'zona sigura' in urma ofensivelor militare in nordul Siriei. 'Nu vom astepta ca teroristii sa vina la noi; vom merge si le vom… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti ca Turcia isi va extinde operatiunile transfrontaliere impotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK). Liderul de la Ankara a facut acest anunt ca urmare a executiei a 13 cetateni turci in nordul Irakului.

- Procuratura din Ankara a anuntat marti ca a declansat o ancheta impotriva liderului extremei drepte olandeze Geert Wilders, pentru insulta la adresa presedintelui turc, dupa ce acesta l-a descris pe Recep Tayyip Erdogan drept "terorist", informeaza AFP. Ancheta vizeaza mesaje ale lui Wilders pe Twitter,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Statele Unite ca ii sprijina pe militantii kurzi despre care Ankara spune ca au executat 13 turci rapiti in nordul Irakului, adaugand ca declaratia Washingtonului de condamnare este "o gluma", relateaza Reuters si France Presse. Duminica, Turcia…

- Mai multi soldati turci care au intreprins o operatiune impotriva militantilor PKK (Partidul Muncitorilor din Kurdistan) in nordul Irakului au descoperit trupurile a 13 turci rapiti si executati intr-o pestera, a anuntat Ministerul Apararii, citat de Reuters, potrivit News.ro. Identitatea…

- Turcia a respins joi criticile SUA cu privire la reprimarea manifestatiilor studentesti si atacurile presedintelui Recep Tayyip Erdogan impotriva comunitatii LGBT, denuntand o ingerinta in treburile sale interne, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. "Nimeni nu are dreptul ca se amestece in treburile…

- Turcia a anunțat ca ar putea lansa o noua operațiune impotriva milițiilor kurde, de aceasta data in Irak, relateaza Daily Sabah. Anul trecut Erdogan i-a atacat pe kurzi, cu acordul lui Donald Trump, in Siria, acolo unde aceștia luptasera impotriva ISIS și fusesera instrumentali in infrangerea fundamentaliștilor.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost vaccinat impotriva COVID-19 joi seara, in direct la televiziune, relateaza AFP si Reuters. Presedintia turca a difuzat imagini in care se vede cum presedintele turc, cu masca pe figura, primeste o prima injectie cu un vaccin chinez intr-un spital din Ankara.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca eventuale sanctiuni ale Uniunii Europene (UE) impotriva Turciei pentru activitatile sale controversate din estul Marii Mediterane nu constituie motiv de mare ingrijorare pentru tara sa, informeaza AFP. "Orice fel de decizie de…