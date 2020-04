Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va oferi un lot umanitar Republicii Moldova constituit din peste 100 mii de maști, 50 mii de dezinfectante, manuși, costume de protecție și incalțaminte speciala. Președintele țarii Igor Dodon a discutat astazi prin telefon cu Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, despre posibilitatea transportarii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat o izolare obligatorie pentru persoanele cu varste mai mici de 20 de ani incepand de vineri, la miezul noptii, inasprind masurile pentru a opri epidemia de coronavirus care se rapandeste in Turcia, potrivit AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca tara sa isi mentine deschise frontierele cu Europa pentru a permite trecerea migrantilor pana cand va obtine un raspuns 'concret' al Uniunii Europene la cerintele sale, relateaza AFP. "Ne mentinem masurile aflate in prezent in vigoare…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se vor deplasa pe 17 martie la Istanbul pentru discutii cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.La reuniunea pe tema crizei din Siria si a afluxului de imigranti…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE. 'Drepturile noastre in Marea Egee si…

- Turcia a trimis noi întariri militare spre punctele sale de observare din provincia siriana Idlib, unde forțele regimului avanseaza, în ciuda avertismentelor repetate ale Ankarei, scrie AFP.Un convoi de 150 de vehicule militare care transporta echipamente și trupe a trecut granița…

- Rusia a declarat luni ca militari turci au fost atacati de fortele guvernamentale siriene pentru ca Moscova nu a fost atentionata cu privire la operatiunile Turciei in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, informeaza Reuters, citand Ministerul Apararii rus. Totodata, potrivit ministerului…

