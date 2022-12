Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a eliminat miercuri cerinta privind varsta de pensionare. Decizia, care va permite ca peste 2 milioane de angajati sa se pensioneze imediat, vine cu mai putin de sase luni inainte de alegeri.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a eliminat miercuri cerința privind varsta de pensionare, masura populara, care permite unui numar de peste doua milioane de lucratori sa se pensioneze imediat, cu mai puțin de șase luni inainte de alegeri, informeaza Rador. Fii la curent cu cele…

- Ministerul de Externe al Turciei l-a convocat luni pe ambasadorul Suediei la Ankara pentru a cere o ancheta cu privire la un incident petrecut la Stockholm pe care il considera insultator la adresa presedintelui Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters, citand doua surse diplomatice.

- Acordul de la Istanbul privind exportul cerealelor ucrainene urmeaza sa ramana in vigoare alte patru luni, pe timpul acestei ierni. Toate partile au fost de acord ca ”acordul sa ramana in vigoare timp de 120 de zile, pe timpul lunilor de iarna”, precizeaza oficialul citat. ”Noi aranjamente” ar putea…

- O explozie a avut loc duminica pe una dintre cele mai aglomerate strazi pietonale din centrul Istanbulului, relateaza Reuters. Cel putin 6 persoane au murit, iar multe altele au fost ranite, potrivit primelor informatii. This footage in question is an old one, from 2016. Please stop sharing it pic.twitter.com/KaC2WrYKXR—…

- Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan au avut marți o convorbire telefonica, in care au discutat despre condițiile reluarii acordului pentru exportul de cereale din porturile maritime ucrainene, potrivit Reuters. Președintele rus a spus ca acest lucru s-a putea intampla doar dupa finalizarea unei anchete…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu Vladimir Putin despre imbunatațirea legaturilor bilaterale și a exprimat inca o data disponibilitatea Ankarei de a participa la rezolvarea pe cale pașnica a razboiului din Ucraina, informeaza Reuters.

- Turcia nu va ratifica cererile Suediei si Finlandei de aderare la NATO „atat timp cat promisiunile” facute de cele doua tari nu vor fi respectate, a declarat sambata presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Atat timp cat promisiunile facute tarii noastre nu vor fi…