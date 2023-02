Turcia: eforturile de salvare continuă fără întrerupere Continua eforturile de salvare in Turcia si Siria, dupa devastatorul cutremur care s-a produs luni. Mii de soldati turci, la care se adauga mii de membri ai echipelor de salvare internationale, participa la operatiunile de cautare si salvare in sudul Turciei, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

