- Selectionata Turciei s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins echipa Austriei cu scorul de 2-1 (1-0), marti seara, pe Leipzig St...

- Portugalia și Slovenia s-au intalnit la Frankfurt in optimile de finala de la EURO 2024. Selectionata Portugaliei s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins Slovenia cu 3-0 la loviturile de departajare, luni…

- Echipa naționala a Portugaliei a avansat in sferturile de finala ale Campionatului European din Germania dupa ce a invins Slovenia la loviturile de departajare, scorul fiind 0-0 dupa 120 de minute de joc (3-0 in favoarea Portugaliei la loviturile de departajare). In minutul 4, selecționata condusa de…

- Selectionata Frantei s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins echipa Belgiei cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe Dusseldorf Arena. Cele doua naționale au oferit un spectacol ofensiv, insa meciul a fost decis in cele…

Selecționata Franței s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins echipa Belgiei cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe Dusseldorf Arena.

- Selectionata Germaniei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, pe care il gazduieste, dupa ce a invins Ungaria cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe Stuttgart Arena, in Grupa A.

- Gabriela Ruse s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Rouen (Franta), dotat cu premii totale de 232.244 de euro, dupa ce a dispus de Clara Burel cu 6-0, 2-6, 6-3. Ruse (26 ani, 162 WTA), venita din calificari, a obtinut victoria dupa aproape doua ore (1 h 56 min) in fata…