Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele române de tenis Jaqueline Cristian si Gabriela Ruse au câstigat, vineri, titlul în proba de dublu a turneului ITF de la Istanbul, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce au trecut în finala de perechea Maia Lumsden (Marea Britanie)/Melis Sezer (Turcia),…

- Un cutremur puternic a lovit Grecia si Turcia. Oameni prinsi intre daramaturi in Izmir. Turcia anunta ca mai multe persoane si-au pierdut viata, iar 120 de persoane au fost ranite. Un cutremur puternic de suprafata, cu magnitudinea revizuita de 6,7 pe scara Richter, a lovit coasta Marii Egee a Turciei,…

- Aparent, e un copil ca toți ceilalți. Rochița frumoasa, zambetul, energia ei naiva și nevinovata, ii camufleaza suferința. De fapt, Maria se lupta cu destinul inca de cand a facut cunoștința cu viața. Micuța sufera de o anomalie congenitala osoasa, iar coloana ei vertebrala nu se dezvolta normal. Fetița,…

- Procurorii turci au pregatit noi acuzatii impotriva a sase oficialitati saudite in legatura cu asasinarea in 2018 a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul, au anuntat luni canalul de televiziune NTV si alte media turce, potrivit Reuters. Relatarile nu specifica acuzatiile si…

- Autoritatile turce au lansat o investigatie in cazul mortii suspecte a jurnalistului si scriitorului american Andre Vltchek, decedat in cursul noptii, in timp ce se deplasa spre Istanbul, informeaza agentia Associated Press.

- Patricia Tig a castigat primul titlu WTA al carierei, la Istanbul, dupa o finala absolut dramatica. A batut-o pe Eugenie Bouchard, scor 2-6, 6-1, 7-6 (4), la capatul unei partide in care a avut nu mai putin de opt mingi de meci. Pentru performanta obtinuta in Turcia, Tig obtine un cec in valoare de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat sambata pe omologul sau francez Emmanuel Macron „sa nu caute cearta cu Turcia”, in timp ce tensiunea creste intre cele doua tari in legatura cu situatia din Mediterana orientala, informeaza AFP. „Nu cautati cearta cu poporul turc, nu cautati cearta…

- Un influencer iranian s-a ales cu permisul de conducere suspendat și a fost amendat, in Turcia, dupa ce s-a filmat in timp ce vindea pepeni din portbagajul unui Lamborghini Aventador de sute de mii de euro, in Istanbul. Acesta a oprit mașina pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din districtul…