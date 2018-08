Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul special al ONU Staffan de Mistura a invitat Iranul, Rusia si Turcia la convorbiri privind formarea unui Comitet Constitutional in Siria, discutii care vor avea loc la Geneva pe 11-12 septembrie, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a ONU, relateaza Reuters. Discutiile privind formarea unui…

- Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu a declarat marti ca spera ca Turcia si Rusia sa gaseasca impreuna o solutie in ceea ce priveste problema din regiunea Idlib din nordul Siriei, controlata de rebeli, relateaza Reuters.

- Bashar al-Assad, sustinut de Rusia si Iran, a promis sa recupereze 'fiecare centimetru' din teritoriul sirian. Desi a preluat controlul asupra celei mai mari parti a Siriei, nord-vestul tarii este ultima zona aflata inca in mainile rebelilor care doresc inlaturarea sa de la putere. Acestia s-au regrupat…

- Autoritațile din Macedonia au arestat marți șapte persoane acuzate ca au luptat in Siria și in Irak pentru gruparea terorista Stat Islamic, a declarat Oliver Spasovski, ministrul de Interne al Macedoniei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Persoanele arestate au varste cuprinse intre 23…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, avertizeaza Statele Unite ca vor pierde ”un aliat puternic si sincer” daca nu isi schimba atitudinea fata de tara sa. Intr-o intervenție transmisa sambata de catre televiziunea Haberturk, Erdogan, scrie Reuters, a anunțat ca Turcia ar putea solicita un arbitraj…

- Turcia ar putea avea multe probleme daca va continua sa se implice in razboiul civil multilateral din Siria, a declarat un senator din Statele Unite miercuri, in urma intalnirii de saptamana aceasta cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Lindsey Graham,…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a anuntat marti ca aproximativ 200.000 de sirieni s-au intors in zone din nordul Siriei aflate sub controlul fortelor turce, dupa ce a fost criticat de rivali in alegerile prezidentiale din cauza milioanelor de refugiati primiti in Turcia, relateaza Reuters.

- Statele Unite si Turcia au convenit asupra unui plan etapizat privind orasul Manbij din nordul Siriei, informeaza Reuters, care apreciaza ca s-a evitat astfel riscul unei confruntari directe. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, si ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, s-au intalnit luni…