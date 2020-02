Stiri pe aceeasi tema

- Turcia nu va mai opri refugiatii sirieni sa ajunga in Europa, a declarat un inalt oficial turc, in timp ce Ankara a raspuns vineri la uciderea a 33 de soldati turci intr-un atac aerian al fortelor guvernamentale siriene in regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, relateaza Reuters, conform,...

- Declaratia a fost facuta in anticiparea sosirii iminente a refugiatilor din regiunea Idlib din Siria, unde aproape 1 milion de oameni si-au parasit locuintele pentru a fugi din calea razboiului dintre fortele guvernamentale siriene, ajutate de Rusia, si rebelii sustinuti de Turcia. Politia turca, paza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca pana la 250.000 de migranti fug din regiunea Idlib din nord-vestul Siriei spre Turcia, adaugand ca Ankara incearca sa ii impiedice sa treaca frontiera, relateaza Reuters. Turcia gazduieste circa 3,7 milioane de refugiati sirieni, cea mai mare…

- Cateva sute de turci si sirieni au manifestat sambata impreuna la Istanbul impotriva bombardamentelor desfasurate de fortele ruse in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, transmite AFP potrivit Agerpres In jur de 300 de persoane, in majoritate sirieni care traiesc in Turcia, s-au adunat la circa…

- Turcia gazduieste in prezent aproximativ 3.7 milioane de refugiati sirieni, cea mai mare populatie de refugiati din lume, si se teme de un nou val de refugiati din regiunea Idlib, unde circa 3 milioane de sirieni traiesc in ultimul teritoriu important controlat der rebeli. Fortele siriene si ruse au…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan susține ca Turcia nu poate gestiona un nou val de refugiați sirieni, avertizand statele europene ca vor simți impactul unui astfel de flux de imigranți daca violențele din nord-vestul Siriei nu sunt oprite, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Turcia…

