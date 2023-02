Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul mortilor cutremurelor devastatoare care au afectat zone largi din regiunea de granita dintre Turcia si Siria a ajuns vineri la peste 23.000, in timp ce cautarile continua, desi speranta de a gasi supravietuitori scade, informeaza dpa. Aproximativ 19.875 de persoane au murit doar in Turcia,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, explica faptul ca interventiile pentru salvarea oamenilor ramasi in viata sub daramaturile cladirilor prabusite in urma cutremurelor din Turcia pot dura mai multe ore pentru ca trebuie facute dupa o anumita tehnica. ”Pentru baiatul…

- Angajații IGSU trimiși in Turcia sa ajute la misiunile de salvare in urma cutremurelor ravașitoare a trecut deja hotarele acestei țari. La frontiera, aceștia au discutat cu angajații Agenției pentru Gestionarea Dezastrelor și a Situațiilor de Urgența din Turcia (AFAD), care le-au spus unde vor fi dislocați,…

- A fost inca o noapte de cautari intense, in speranța ca vor mai fi gasiți supravietuitori dupa cutremurele violente de alaltaieri. In unele zone, operațiunile se desfașoara in conditii vitrege. Pentru mulți sinistrați, a fost a doua noapte petrecuta sub cerul liber.

- Parchetul de la Ankara a lansat o ancheta care vizeaza unele companii ce se folosesc de cutremur ca o oportunitate sa creasca prețurile nejustificat, transmite agenția Anadolu. Vorbim de produse precum paturi sau companii de transport. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- UPDATE – Cel putin 1.498 de persoane au murit si 8.533 au fost ranite in 10 provincii din Turcia in urma a doua cutremure puternice, de 7,7 si 7,6 grade, care au zguduit luni sudul tarii in decurs de cateva ore, a anuntat seful agentiei pentru dezastre din aceasta tara, relateaza Anadolu. Yunus Sezer…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cere ridicarea unui gard de la granita Bulgariei cu Turcia pentru a permite Romaniei si Bulgariei aderarea la spatiul Schengen. Nehammer spune ca finantarea ar trebui asigurata de Uniunea Europeana. „Astazi are loc o intrevedere importanta pentru Austria pentru ca…

- Turcia vrea sa trimita centrale electrice plutitoare in Romania și Republica Moldova pentru a furniza 300-400 MW de electricitate Ucrainei, a declarat Zeynep Kharezi, directorul general al companiei Karpowership, intr-un interviu pentru agenția de presa Anadolu.