- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca eventuale sanctiuni ale Uniunii Europene (UE) impotriva Turciei pentru activitatile sale controversate din estul Marii Mediterane nu constituie motiv de mare ingrijorare pentru tara sa, informeaza AFP. "Orice fel de decizie de…

- Militarii turci se vor merge in Azerbaidjan in viitorul apropiat, au anunțat oficialii turci. Parlamentul Turciei a aprobat o rezoluție pentru a trimite militari in vederea monitorizarii armistițiului intre Azerbaidjan și Armenia mediat de Rusia saptamina trecuta, dupa șase saptamini de lupte grele…

- Turcia va lua parte la o misiune de monitorizare a incetarii focului alaturi de Rusia in Nagorno-Karabah, conform unei conversatii telefonice pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avut-o marti cu omologul sau rus Vladimir Putin, transmite dpa. Un centru comun de "observare si…

- Guvernul de la Ankara a promis ca va intreprinde "acțiuni diplomatice și legale" dupa ce saptamanalul satiric francez Charlie Hebdo a publicat o caricatura controversata in care apare președintele turc Recep Tayyip Erdogan, infațișat cu o bere in mana, ridicand rochia unei femei și strigand "Oooo, profetul!",…

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, le-a cerut miercuri aliatilor din NATO sa fie solidari in apararea libertatii de exprimare - un repros voalat la adresa Turciei, care a facut apel la un boicot impotriva Frantei, apreciaza Reuters, potrivit AGERPRES.Presedintele turc, Recep Tayyip…

- Erdogan mai face un anunț referitor la descoperirea de gaze din Marea Neagra, langa apele teritoriale romanești. Turcia ar putea deveni independenta energetic Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va face un nou anunt privind marimea zacamintelor de gaz pe care tara sa le-a descoperit…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca diferendul cu Grecia in Marea Mediterana poate fi solutionat printr-un dialog "constructiv", exprimandu-si in acelasi timp hotararea de a apara interesele Turciei in aceasta zona, relateaza AFP. In cadrul unei videoconferinte…