- Influentul ministru turc de interne, Suleyman Soylu, si-a prezentat duminica demisia dupa ce a fost aspru criticat pentru modul in care a gestionat izolarea populatiei in scopul de a opri raspandirea noului coronavirus, noteaza AFP."Fie ca natiunea mea, careia nu am vrut niciodata sa-i fac rau, si presedintele…

- Autoritatile turce au ordonat, vineri, locuitorilor din 31 de localitati, intre care Istanbul si Ankara, sa ramana in case timp de 48 de ore, in cadrul noilor masuri stricte pentru lupta impotriva pandemiei de coronavirus, potrivit news.ro.Ministerul de Interne a anuntat ca ordinul va ramane…

- Turcia a identificat 93 de suspecți, care au publicat postari „nefondate și provocatoare” despre epidemia de coronavirus, pe social media, și a reținut 19 dintre ei, a anunțat Ministerul turc de Interne, potrivit Reuters.

- Interzicerea exportului de maști de protectie și de îmbracaminte de protecție și demararea unei productii sporite în acest sens în Bulgaria, suspendarea evenimentelor culturale în întreaga țara și restricționarea evenimentelor sportive, interzicerea activitaților extracurriculare…

- La doua zile dupa cutremurul devastator din sud-estul țarii care a ucis cel puțin 38 de persoane, autoritațile turce se tem de tot ce poate fi mai rau. Ministrul de Interne, Suleyman Soylu, a anunțat ca guvernul se pregatește "serios" pentru posibilitatea unui cutremur puternic in Istanbul,…

- Un cutremur devastator, cu magnitudinea de 6,8 pe scara Richter, s-a produs vineri seara, la o adancime de aproape 7 kilometri, in apropierea unei statiuni turistice din estul Turciei. Potrivit bilantului provizoriu, cel putin 21 persoane au murit și peste 1000 au fost ranite dupa ce cateva zeci de…