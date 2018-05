Stiri pe aceeasi tema

- Ankara a anuntat ca a rechemat ambasadorii Turciei de la Tel Aviv si Washington pentru consultari, dupa ce peste 50 de protestatari palestinieni au fost împuscati mortal de fortele de securitate israeliene la frontiera Fâsiei Gaza cu Israelul, informeaza presa internationala, citata…

- Cel putin 16 palestinieni au fost ucisi, iar sute au fost raniti in confruntarile cu armata israeliana produse luni in cursul protestelor fata de mutarea sediului ambasadei SUA din Israel in Ierusalim, relateaza site-ul Ynetnews.com. Zeci de mii de palestinieni participa la protestele…

- Cel puțin trei indicatoare pe care scrie ”Ambasada SUA” au aparut luni in Ierusalim, cu o saptamana inaintea inaugurarii oficiale a misiunii diplomatice care se va muta astfel de la Tel Aviv, potrivit unor martori citați de Reuters.

- Abdul Rahim Farra a declarat ca Mogherini a confirmat aceasta pozitie in timpul unei reuniuni desfasurate la Bruxelles cu reprezentanti ai Organizatiei de Cooperare Islamica si in prezenta ministrului palestinian de externe, Riyad Malki. Ministrului palestinian de externe a insistat in timpul acestei…

- Niciun stat membru al Uniunii Europene nu isi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, l-a asigurat sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, pe ambasadorul palestinian pe langa UE, Abdul Rahim Farra, conform unei declaratii data sambata de acesta din urma postului Vocea Palestinei si preluata…

- Starea de urgenta din Turcia, impusa dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, ar putea fi extinsa si dupa alegerile din 24 iunie, a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de dpa si Reuters. Masura, criticata de aliatii occidentali ai Ankarei, a fost prelungita…

- Parlamentul din Turcia a aprobat propunerea presedintelui Recep Tayyip Erdogan de a organiza alegeri prezidentiale si parlamentare in 24 iunie, cu aproape un an si jumatate mai devreme decat era programat, scrie Reuters. Parlamentarii partidului de opozitie pro-kurd HDP au parasit cladirea Parlamentului…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…