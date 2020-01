Turcia: Cutremur de suprafață de 5,6 grade, produs în vestul țării Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 5,6 grade s-a produs miercuri seara în vestul Turciei, anunta Institutul american de geofizica (USGS), potrivit Mediafax.



Seismul a avut loc la ora 21.22 (21.22, ora României), la adâncimea de 8,6 kilometri.



Epicentrul cutremurului a fost în zona Kirkagac, în vestul Turciei, la circa 230 de kilometri sud de orasul Istanbul. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

