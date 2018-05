Turcia, criticată pentru utilizarea deţinuţilor străini drept monedă de schimb pe plan diplomatic (raport) Tarile occidentale trebuie sa adopte un plan de lupta coordonat impotriva Turciei, care utilizeaza detinutii straini drept moneda de schimb pe plan diplomatic, au declarat experti care au publicat joi la Washington un raport pe acest subiect, relateaza AFP. Raportul examineaza cazurile a 55 de cetateni straini sau cu dubla cetatenie arestati si inchisi in Turcia dupa lovitura de stat esuata din iulie 2016, care a declansat o represiune acerba asupra celor acuzati ca sunt sustinatori ai predicatorului Fethullah Gulen, caruia Ankara ii imputa tentativa de puci. Cel putin sase dintre ei, dintre care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

