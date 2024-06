Turcia: Creșteri de prețuri la combustibili și alimente Și in aceasta vara, romanii considera Turcia drept una dintre destinațiile preferate de vacanța. Cu toate acestea, conaționalii noștri ar trebui sa știe ca din cauza inflației care a ajuns la 75%, prețurile alimentelor și tarifele de intrate la diferite destinații turistice nu mai sunt chiar la indemana oricui. De asemenea, din cauza inflației galopante, prețurile cresc de la o saptamana la alta. Cursul de schimb al dolarului și euro fața de lira a ramas stabil inainte de inceperea pandemiei și, daca a crescut, a fost foarte lina și treptat. Acum, insa, pentru o bancnota americana turcii dau… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

