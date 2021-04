Turcia, copleșită de COVID-19 - RECORD de cazuri zilnice - peste 40.000 de infectări în ultimele 24 de ore Ministerul Sanatații a anunțat 40.806 de cazuri noi de coronavirus, confirmate in 24 de ore, dar și 176 de decese di ncauza COVID-19.Bilanțul total de coronavirus a ajuns joi la peste 3,3 milioane de cazuri confirmate cu noul coronavirus in Turcia de la inceputul epidemiei anul trecut. Bilanțul deceselor a urcat la 31.713.Turcia a relaxat masurile la inceputul lunii martie, iar infectarile au inceput sa se inmulțeasca.Turcia a eliminat restricțiile in vigoare pana in urma cu doar o luna, inclusiv permisiunea acordata restaurantelor sa se redeschida și scurtarea timpului de carantina impus in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a înregistrat peste 40.000 de cazuri de Covid-19 în 24 de ore, cel mai mare numar zilnic de la începutul pandemiei, potrivit cifrelor oficiale publicate joi seara și citate de AFP.Potrivit ministrului sanatații Fahrettin Koca, 40.806 de cazuri noi de coronavirus au fost…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat luni masuri mai stricte impotriva coronavirusului. Acesta a citat numarul in crestere al oraselor cu risc ridicat de pe intreg teritoriul tarii, potrivit Agerpres . Erdogan a spus ca un lockdown pe perioada weekendului va fi instituit in timpul lunii…

- Vicepresedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea anti-COVID (CNCAV), Andrei Baciu, a declarat, marti, ca primele doze de ser produs de Johnson&Johnson vor sosi in Romania, cel mai probabil, in luna aprilie, urmand sa fie livrate in jur de 100.000. El a precizat,…

- Peste 10 milioane de persoane au primit o doza de vaccin anti-COVID-19 in Turcia, arata cifre publicate luni de Ministerul Sanatatii si citate de DPA, potrivit AGERPRES. Aproximativ 7,6 milioane de persoane au primit doar prima doza pana acum, in timp ce 2,4 milioane si a doua. Citește…

- Spania va administra o singura doza de vaccin persoanelor sub 55 de ani care au avut deja Covid-19. Anunțul a fost facut vineri de Ministerul Sanatații in ultimul update cu privire la strategia sa de imunizare, conform Reuters. ”Durata imunitații la virus dupa infectarea naturala nu este cunoscuta,…

- Spania va administra o singura doza de vaccin persoanelor sub 55 de ani care au avut deja Covid, a anunțat, vineri, Ministerul Sanatații din aceasta țara, potrivit Hotnews , care citeaza Reuters. ”Durata imunitații la virus dupa infectarea naturala nu este cunoscuta, dar studiile arata ca administrarea…

- Președintele Turciei, RecepTayyip Erdogan, a declarat, vineri, ca Beijingul a aprobat livrarea unei noi tranșe din vaccinul anti-COVID CoronaVac. Astfel, 10 milioane de doze de vaccin ar putea ajunge in Turcia in...

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost vaccinat impotriva COVID-19 joi seara, in direct la televiziune, relateaza AFP si Reuters. Presedintia turca a difuzat imagini in care se vede cum presedintele turc, cu masca pe figura, primeste o prima injectie cu un vaccin chinez intr-un spital din Ankara.…