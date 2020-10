Stiri pe aceeasi tema

- 27 de morți și peste 800 de raniți. Este cel mai recent bilanț al cutremurului care a zguduit ieri Turcia și Grecia. La Izmir, al treilea oraș ca marime al Turciei, echipele de intervenție cauta și acum supraviețuitori printre ruinele celor 20 de cladiri prabușite.

- Echipele de salvare din Izmir continua și sambata cautarea supraviețuitorilor dupa puternicul seism ce a lovit Marea Egee, in timp ce bilanțul deceselor a urcat la 27, transmite Reuters.Autoritațile au spus ca 25 de oameni au murit in zona de coasta din vestul Turciei, iar doi adolescenți – o fata și…

- Un cutremur puternic a lovit vineri coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, anunța BBC. Potivit Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC), seismul a avut magnitudinea 6,7. Bilantul provizoriu din Turcia este de cel putin 12 morti si 419 raniti, a anuntat Departamentul…

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Turcia și Grecia au convenit in caz de necesitate sa ofere asistența reciproca dupa cutremurul din Marea Egee. Acest lucru a fost relatat vineri pentru TASS de catre o sursa din cadrul MAE al Turciei. „Șeful MAE al Greciei Nikos Dendias l-a sunat pe ministrul nostru și și-a exprimat condoleanțele in…

- Marina turca a informat duminica ca nava de explorare Oruc Reis va fi în Mediterana de Est "din 12 pâna în 20 octombrie" în zona în care s-a aflat în lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare în relatia Turciei cu Grecia,…

- Grecia intentioneaza sa cumpere arme, sa isi dezvolte fortele armate si sa isi modernizeze industria de aparare, a declarat luni purtatorul de cuvant al guvernului, pe fondul cresterii tensiunilor cu Turcia legate de resursele de energie din estul Mediteranei, transmite Reuters.Citește și: SONDAJ…