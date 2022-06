Stiri pe aceeasi tema

- ”Daca trebuie sa deschidem piata internationala ucraineana, noi credem ca ridicarea obstacolelor din calea exporturilor rusesti este legitima”, a declarat, la Ankara, Mevlut Cavusoglu intr-o intalnire cu omologul sau rus Serghei Lavrov. Cei doi ministri au discutat despre un acord privind exportul de…

- ”Din cauza schimbarilor geopolitice semnificative recente… si pentru a evita efectul negativ al modificarilor asupra exporturilor de petrol kazah prin porturile rusesti, din iunie 2022 se va aplica denumirea KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil)”, a afirmat producator de petrol kazah CNPC-Aktobemunaigaz,…

- Uniunea Europeana nu va lua in discutie un eventual embargo asupra gazelor rusesti in urmatorul pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, ca represalii pentru razboiul declansat impotriva Ucrainei, a declarat marti cancelarul austriac Karl Nehammer, citat de Reuters si EFE.

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a afirmat, in contextul intalnirii cu omologul sau israelian, Yair Lapid, ca dialogul cu Israelul este esential pentru depasirea tensiunilor bilaterale si pentru pacea in Orientul Mijlociu.

- Președintele Finlandei, Sauli Niinisto, a declarat, duminica, faptul ca țara va solicita aderarea la NATO. EL a afirmat ca acest lucru va „maximiza” securitatea țarii sale. Premierul finlandez, Sanna Marin, a declarat ca spera ca parlamentul va aproba decizia de a solicita aderarea la organizație. Luand…

- Ministrul de externe al Turciei a spus ca Suedia și Finlanda trebuie sa inceteze sa mai sprijine teroriști și sa ridice interdicțiile de export impuse Turciei, in contextul in care doresc sa devina membre NATO, relateaza Reuters. Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a declarat duminica…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat joi, dupa discutiile avute cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba in Antalia (Turcia), ca Occidentul se comporta periculos si ca operatiunea militara a Rusiei in Ucraina se desfasoara conform planului, transmite Reuters. In conferinta de presa de la…

- Șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene intenționeaza sa renunțe treptat la achizițiile de petrol, gaze și carbune rusești pentru a reduce dependența de resursele energetice ale Rusiei. Acest lucru este menționat in proiectul de declarație al summitului UE de la Versailles. Fragmente din document…