Turcia consideră că rezoluţia Parlamentului European privind Ciprul este un şantaj Rezolutia Parlamentului European care ii solicita Turciei sa-si retraga trupele din Cipru este ''desprinsa de realitate'', a reactionat vineri Ministerul de Externe turc, care a denuntat un ''santaj'' din partea legislativului UE, transmite DPA.



''Turcia va continua sa protejeze cu hotarare atat drepturile sale, cat si pe cele ale cipriotilor turci, fara a ceda in fata amenintarilor si a santajului de orice fel'', indica o declaratie a diplomatiei turce.



De asemenea, documentul afirma ca Ankara este pregatita pentru dialog.

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro

Sursa articol: agerpres.ro

